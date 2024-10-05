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Вероятный преемник лидера "Хезболлы" не выходит на связь после удара Израиля – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 5 октября 2024, 17:27
Вероятный преемник лидера Хезболлы не выходит на связь после удара Израиля – СМИ
Хашем Сафиддин, фото Anadolu via Getty Images

Предполагаемый преемник убитого лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, Хашем Сафиддин, не выходит на связь с пятницы после израильского удара по столице Ливана Бейруту.

Источник: Reuters со ссылкой на источники в Ливане

Детали: В рамках своей кампании против поддерживаемой Ираном ливанской группировки Израиль нанес мощный удар по южным пригородам Бейрута поздно вечером в четверг, который, по словам трех израильских чиновников, был направлен против Сафиддина, который находился в подземном бункере.

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Источник в ливанских органах безопасности и два других ливанских источника сообщили Reuters, что израильские удары по южному пригороду Бейрута, известному как Дахия, продолжающиеся с пятницы, мешают спасателям обследовать место удара.

"Хезболла" до сих пор не сделала никаких комментариев относительно Сафиддина после удара.

Reuters отмечает, что потеря преемника Насраллы станет еще одним ударом для "Хезболлы" и ее покровителя Ирана. Израильские удары по всему региону в течение последнего года, которые резко усилились за последние несколько недель, уничтожили руководство "Хезболлы". Сам Насралла был убит в результате воздушной атаки 27 сентября.

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По словам ливанских официальных лиц, в результате израильского нападения погибли сотни простых ливанцев, в том числе спасатели, и 1,2 миллиона человек – почти четверть населения – были вынуждены покинуть свои дома.

Представитель службы безопасности Ливана сообщил Reuters, что в результате субботнего удара по лагерю палестинских беженцев в Триполи погиб член ХАМАСа, его жена и двое детей. СМИ, связанные с палестинской группировкой, также сообщили, что в результате удара погиб один из лидеров ее вооруженного крыла.

Что предшествовало: Израиль нанес удар по Бейруту в четверг поздно вечером. Израильские источники сообщали, что целью авиаудара по Бейруту был председатель исполнительного совета "Хезболлы" Хашем Сафиддин. Он считается преемником Хасана Насраллы после его убийства.

ИзраильЛиванИран
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