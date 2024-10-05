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В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погибли 2 и ранены 6 гражданских

Катерина ТищенкоСуббота, 5 октября 2024, 19:02
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погибли 2 и ранены 6 гражданских
последствия обстрелов Донетчины 5 октября, фото прокуратуры

В результате российских обстрелов в Донецкой области в субботу погибли двое гражданских, еще 6 получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 5 октября 2024 года армия государства-агрессора обстреляла Бахмутский, Волновахский и Краматорский районы. В 11:00 ВС РФ, вероятно, из артиллерии ударили по г. Торецк. Несовместимые с жизнью травмы получила 65-летняя женщина.

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Около 12:00 враг нанес авиаудар по поселку Большая Новоселка. В результате атаки пострадали супруги: 86-летний мужчина погиб, а его жена 76 лет получила множественные осколочные ранения.

В 15:00 под бомбовый удар попал и г. Константиновка. В жилом квартале получили телесные повреждения различной степени тяжести пятеро горожан – три женщины в возрасте 54, 63 и 74 года и 54 и 72-летние мужчины. У них диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, осколочные ранения и резаные раны головы и конечностей".

Детали: В эпицентрах попаданий средств поражения повреждены жилые дома, линии электросети, газопроводы, автомобили и гараж. Предварительно, по населенным пунктам российские войска ударили "КАБ-250".

Донецкая областьвойна
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