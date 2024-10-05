Россияне дважды атаковали село на Харьковщине: есть погибший и раненый

В результате обстрела россиянами села Нижнее Соленое на Харьковщине погиб мужчина, еще один получил ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

последствия обстрела села Нижнее Соленое на Харьковщине, фото прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 5 октября около 11:50 враг попал с дрона по селу Нижнее Соленое Боровской СТГ Изюмского района.

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Зафиксировано попадание по гражданскому автомобилю, за рулем которого ехал 49-летний мужчина. От полученных ранений водитель скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Около 15:30 ВС РФ повторно обстреляли это же село, на этот раз – с применением двух УАБов. Повреждены частные домовладения. Ранен 87-летний мужчина, он госпитализирован".