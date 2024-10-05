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Вражеский дрон атаковал рейсовый автобус на Сумщине: ранены пассажиры

Катерина ТищенкоСуббота, 5 октября 2024, 21:49
Вражеский дрон атаковал рейсовый автобус на Сумщине: ранены пассажиры
атакованный автобус на Сумщине, фото прокуратуры

В субботу днем вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Сумской области, трое пассажиров получили ранения.

Источник: прокуратура Сумской области

атакованный автобус на Сумщине, фото прокуратуры
атакованный автобус на Сумщине, фото прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 5 октября 2024 года около 15:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал рейсовый автобус, который двигался по территории Речковской общины Сумского района.

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В результате атаки оккупантов ранены трое пассажиров – 65-летний мужчина и 54-летняя и 63-летняя женщины".

 

Детали: Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сумская областьвойнабеспилотникитранспорт
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