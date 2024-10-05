В Киеве работала ПВО
Суббота, 5 октября 2024, 22:31
В Киеве в субботу вечером по вражеским ударным беспилотникам работала противовоздушная оборона.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!".
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Детали: В 22:17 Воздушные силы предупредили о БПЛА в направлении Киева с восточного направления. В столице объявили воздушную тревогу.
В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного, восточного и южного направлений.