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В Киеве работала ПВО

Катерина ТищенкоСуббота, 5 октября 2024, 22:31
В Киеве работала ПВО
сбитый «Шахед», иллюстративное фото Getty Images

В Киеве в субботу вечером по вражеским ударным беспилотникам работала противовоздушная оборона.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!".

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Детали: В 22:17 Воздушные силы предупредили о БПЛА в направлении Киева с восточного направления. В столице объявили воздушную тревогу.

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного, восточного и южного направлений.

КиевПВОбеспилотники
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