В Киеве работала ПВО

В Киеве в субботу вечером по вражеским ударным беспилотникам работала противовоздушная оборона.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!".

Реклама:

Детали: В 22:17 Воздушные силы предупредили о БПЛА в направлении Киева с восточного направления. В столице объявили воздушную тревогу.

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного, восточного и южного направлений.