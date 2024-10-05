Россияне больше всего атакуют на Покровском и Кураховском направлениях – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 147 боевых столкновений, больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли по территории Украины 69 авиаударов, сбросив 105 УАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 583 дрона-камикадзе и совершили более 3590 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал оборонительные рубежи украинских воинов неподалеку Липцев, Волчанска и Старицы. Все атаки противника были отбиты.

На Купянском направлении противник сосредоточил основные усилия в районе населенного пункта Лозовая, где атаковал 12 раз, 7 боев до сих пор продолжаются. Кроме того, десять раз проводил штурмы в районах Новоосиново, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки, здесь украинские защитники отбили все атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев неподалеку Новосадового, Макеевки, Грековки и Торского. В настоящее время идет два боя.

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На Северском направлении враг больше всего наступал в районе Белогоровки, здесь отражено 9 атак, еще один бой продолжается. Также российские оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Новосадово и Верхнекаменское. Идет один бой в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении продолжается пять боестолкновений вблизи Ступочек, Калиновки, Григорьевки и Часового Яра, пять вражеских атак отражены защитниками.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали силы обороны у Дачного и Торецка. Украинские воины остановили пять вражеских атак, восемь атак – продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток россияне 28 раз пытались прорвать украинскую оборону недалеко от населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр, Лысовка и Луч. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

В субботу на этом направлении было обезврежено 177 оккупантов, 72 из них – безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме этого, повреждены БМП, БТР и две пушки противника.

На Кураховском направлении враг также активен – 26 раз атаковал украинские позиции вблизи Цукурино, Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Катериновки, Константиновки и Антоновки. Три боя – продолжаются.

На Времовском направлении захватчики осуществили четыре наступательных действия неподалеку Богоявленки. Во время всех боестолкновений потерпели неудачу.

На Ореховском направлении имела место одна безуспешная попытка противника продвинуться в направлении украинских позиций неподалеку Новоданиловки.