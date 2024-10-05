На границе с Польшей не работает ряд пунктов пропуска: остановилась работа базы данных

На границе с Польшей в пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Устилуг-Зосин" приостановлено движение автотранспорта на выезд и въезд, в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчова" оформление транспорта на выезд из Украины не осуществляется, въезд возможен только для легковых авто.

Источник: Государственная таможенная служба Украины

Дословно: "В пунктах пропуска на украинско-польской границе остановилась работа базы данных Республики Польша.

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По информации польской стороны, в п/п "Ягодин-Дорогуск" и п/п "Устилуг-Зосин" пока приостановлено движение автотранспорта на выезд и на въезд.

В пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" оформление транспортных средств в направлении "выезд из Украины" не осуществляется. Въезд в Украину доступен только для легковых авто".

Детали: Отмечается, что об устранении неисправностей и восстановлении полноценной работы на границе с Польшей будет сообщено дополнительно.