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В Одессе прогремели мощные взрывы – мэр

Катерина ТищенкоСуббота, 5 октября 2024, 23:52
В Одессе прогремели мощные взрывы – мэр
«Шахед», иллюстрация Getty Images

В Одессе в субботу вечером во время атаки вражеских ударных беспилотников раздались мощные взрывы.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram

Детали: В 23:11 Труханов сообщил, что в городе слышны взрывы.

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Впоследствии он предупредил о новых ударных БПЛА в направлении Одессы.

В 23:34 он написал: "Еще взрывы в городе".

В 23:49 снова появилось сообщение: "Мощные взрывы в городе. Не покидайте укрытий!".

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Обновлено: После полуночи 6 октября местные СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе.

Одессабеспилотники
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