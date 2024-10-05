В Одессе прогремели мощные взрывы – мэр
Суббота, 5 октября 2024, 23:52
В Одессе в субботу вечером во время атаки вражеских ударных беспилотников раздались мощные взрывы.
Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram
Детали: В 23:11 Труханов сообщил, что в городе слышны взрывы.
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Впоследствии он предупредил о новых ударных БПЛА в направлении Одессы.
В 23:34 он написал: "Еще взрывы в городе".
В 23:49 снова появилось сообщение: "Мощные взрывы в городе. Не покидайте укрытий!".
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Обновлено: После полуночи 6 октября местные СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе.