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Россияне с вечера атаковали Украину беспилотниками с разных направлений

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 07:26
Россияне с вечера атаковали Украину беспилотниками с разных направлений
иллюстрация Getty Images

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного, восточного и южного направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:34 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА на Сумщине.

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Впоследствии стало известно, что ударные БпЛА находятся на границе Сумской и Черниговской областей и движутся западным курсом.

По состоянию на 20:54:
БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.
БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.
БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА на Харьковщине, курс южный.

В 21:30 угрозу применения ударных БпЛА объявили в Херсонской и Николаевской областях.

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По состоянию на 21:37:
БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
БпЛА с Харьковщины, курсом на Днепропетровщину.
БпЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
БпЛА южнее Чернигова, курс западный.
БпЛА в центральной части Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный.

По состоянию на 22:07:
БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА на севере Киевщины, курс западный.
БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.
БпЛА в северной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА в западной и южной частях Харьковщины, курс южный.
БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.
БпЛА в западной и восточной частях Днепропетровщины.

В 22:17 Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Киева с восточного направления. В столице объявлена воздушная тревога.

В 23:02 Воздушные силы сообщили о БпЛА в направлении Одессы с северо-западного направления.

По состоянию на 23:15:
БпЛА в направлении Одессы с севера.
БпЛА в южной части Одесской области, курс северный.
БпЛА над Харьковом.
БпЛА в южной и западной частях Харьковщины, курс южный.
БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.
БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс западный.
БпЛА в районе Миргорода, курс юго-западный.
БпЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА на Полтавщине, курсом на Кременчуг.
БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.
БпЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.
БпЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный.

Обновлено: Дословно Воздушные силы в 00:20 6 октября:

"Движение ударных БпЛА:
БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс северный.
БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.
БпЛА в северной части Николаевщины, курс северный.
БпЛА в центральной и южной частях Черкасской области, курс западный.
БпЛА в северной и южной частях Житомирщины, курс западный.
БпЛА в северной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.
БпЛА в центральной и восточной частях Черниговщины, курс западный.
БпЛА в центральной части Сумщины, курс западный.
БпЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА в северной и южной частях Харьковщины, курс западный".

1:11: "Движение ударных БпЛА:
БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА на Сумщине, курс западный.
БпЛА в центральной части Черкасской области, курс западный.
БпЛА в центральной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА в восточной части Днепропетровщины, курс южный.
БпЛА на границе Николаевщины и Кировоградщины, курс северо-западный.
БпЛА в восточной части Кировоградщины, курс северный.
БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину".

2:10: "Движение ударных БпЛА:
БпЛА южнее Киева, постоянно меняют курс.
БпЛА на границе Киевской и Полтавской областей, курс западный.
БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.
БпЛА в западной части части части Черкасской области, курс западный.
БпЛА в центральной части Кировоградщины, курс западный.
БпЛА западнее Кременчуга, курс западный.
БпЛА южнее Полтавы, постоянно меняет курс.
БпЛА на юге Сумщины, курс южный.
БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину".

2:53: "Движение ударных БпЛА:
БпЛА в направлении Киева с южного направления.
БпЛА на Полтавщине, курсом на Миргород.
БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину.
БпЛА в южной и западной частях Черниговщины, курс западный.
БпЛА в восточной части Киевщины, курс курс курс восточный.
БпЛА в западной и центральной частях Кировоградщины, курс северный/северо-западный.
БпЛА в северной части Черкасской области, курс северный".

3:47: "Движение ударных БпЛА:
БпЛА в восточной части Винницкой области, курс западный.
БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА в юго-восточной части Киевщины, курс юго-восточный.
БпЛА в восточной части Сумщины, курс юго-западный.
БпЛА в северной части Черкасской области, курс северо-восточный".

5:05: "Движение ударных БпЛА:
БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.
БпЛА на севере Киевской области, курс восточный.
БпЛА восточнее Борисполя, курс западный.
БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.
БпЛА южнее Чернигова, курсом на север".

7:25: "Относительно ударных БпЛА:
БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей.
БпЛА на юге Черниговской области.
БпЛА на севере Полтавской области.
БпЛА на востоке Сумской области".

беспилотникиШахед
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