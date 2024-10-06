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На границе с Польшей возобновили работу пункты пропуска

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 01:00
На границе с Польшей возобновили работу пункты пропуска
Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", иллюстративное фото Госпогранслужбы

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы сообщают о возобновлении пропускных операций на границе с Польшей.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook

Дословно: "По состоянию на 23.50 (5 октября - ред.) пропускные операции восстановлены.

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Однако,отмечаем, что оформление всех категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в замедленном режиме".

Что предшествовало: На границе с Польшей в пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Устилуг-Зосин" было приостановлено движение автотранспорта на выезд и въезд, в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" оформление транспорта на выезд из Украины не осуществлялось, въезд был возможен только для легковых авто.

Польшаграница
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