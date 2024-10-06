Во время баллистической угрозы в Одессе прогремел взрыв

Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 6 октября в Одессе прогремел взрыв.

Источник: Суспільне Одесса, мэр Одессы Геннадий Труханов

Детали: В 2:28 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с временно оккупированного Крыма.

Реклама:

В 2:33 местные СМИ сообщили о взрыве в Одессе.

Прямая речь Труханова: "В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах".

Обновлено: В 2:59 Воздушные силы объявили отбой угрозы баллистики.