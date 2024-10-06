Во время баллистической угрозы в Одессе прогремел взрыв
Воскресенье, 6 октября 2024, 02:36
В ночь на 6 октября в Одессе прогремел взрыв.
Источник: Суспільне Одесса, мэр Одессы Геннадий Труханов
Детали: В 2:28 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с временно оккупированного Крыма.
Реклама:
В 2:33 местные СМИ сообщили о взрыве в Одессе.
Прямая речь Труханова: "В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах".
Обновлено: В 2:59 Воздушные силы объявили отбой угрозы баллистики.