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Во время баллистической угрозы в Одессе прогремел взрыв

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 02:36
Во время баллистической угрозы в Одессе прогремел взрыв
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 6 октября в Одессе прогремел взрыв.

Источник: Суспільне Одесса, мэр Одессы Геннадий Труханов

Детали: В 2:28 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с временно оккупированного Крыма.

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В 2:33 местные СМИ сообщили о взрыве в Одессе.

Прямая речь Труханова: "В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах".

Обновлено: В 2:59 Воздушные силы объявили отбой угрозы баллистики.

Одессавзрыв
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