Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW проанализировал, изменит ли финансовое стимулирование темпы мобилизации в России

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 04:18
ISW проанализировал, изменит ли финансовое стимулирование темпы мобилизации в России
российские военные, фото Getty Images

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что увеличение российскими властями финансовых стимулов вряд ли существенно повлияет на преодоление ограничений в вопросе мобилизованных.

Источник: ISW

Детали: Правительство России планирует выделить 90 миллиардов рублей (948 миллионов долларов) на единовременные выплаты за заключение военного контракта с Министерством обороны России в период с 2025 по 2027 год, что свидетельствует о том, что Кремль планирует продолжать полагаться на текущие усилия по криптомобилизации, чтобы удовлетворить потребности в человеческой силе для войны в Украине до тех пор, пока работает система криптомобилизации.

Реклама:

Дословно ISW: "Российское федеральное правительство в настоящее время предлагает единовременные выплаты в размере 400 000 рублей (4 200 долларов) за подписание военного контракта (в дополнение к единовременным выплатам, предложенным региональными властями, некоторые из которых недавно превысили миллион рублей), что свидетельствует о том, что Кремль намерен набрать 225 000 новых военнослужащих на контрактную службу в период между 2025 и 2027 годами, при условии сохранения текущих ставок, что маловероятно, учитывая, что эти ставки неуклонно растут с 2022 года".

Детали: Аналитики отмечают, что за последние месяцы российские власти значительно увеличили финансовые стимулы, в частности единовременные выплаты, для подписания военных контрактов.

Российские власти, как сообщается, выразили обеспокоенность тем, что текущие усилия по вербовке приносят все меньшие результаты, а значительное увеличение финансовых стимулов в последние месяцы свидетельствует о том, что существующие усилия по вербовке были недостаточными для поддержания постоянного формирования новых сил, на которые полагаются российские военные для поддержания темпов наступления в Украине.

РЕКЛАМА:

Дословно ISW: "По оценкам ISW, существуют среднесрочные и долгосрочные ограничения по количеству призывников, которых может привлечь российская криптомобилизационная кампания, которая продолжается, и увеличение финансовых стимулов вряд ли существенно повлияет на преодоление этих ограничений".

Детали: В обзоре указывают, что правитель России Владимир Путин остается сторонником текущей криптомобилизационной кампании, чтобы избежать объявления очередного широко непопулярного частичного мобилизационного призыва резервистов, хотя он сохраняет возможность объявить еще один призыв - как он это сделал осенью 2022 года.

Дословно ISW: "Путин и российское военное командование, похоже, не желают мириться со снижением интенсивности российских боевых действий в Украине, поскольку считают сохранение инициативы на всем театре боевых действий стратегическим императивом, и остается неясным, будет ли Путин отвечать еще одним призывом, если столкнется с другим кризисом, подобным или худшим чем осенью 2022 года".

Ключевые выводы ISW за 5 октября:

  • Правительство России планирует выделить 90 миллиардов рублей (948 миллионов долларов) на единовременные выплаты за заключение военного контракта с Министерством обороны России в период с 2025 по 2027 год, что свидетельствует о том, что Кремль планирует продолжать полагаться на криптомобилизацию для удовлетворения потребностей в человеческих ресурсах для ведения войны в Украине до тех пор, пока будет работать система криптомобилизации.
  • Украинские чиновники продолжают предоставлять статистические данные о российских военных преступлениях, проливая свет на масштабы нарушений, совершенных российскими войсками и властями.
  • Российское правительство, похоже, изменило свой план деанонимизации российских аккаунтов в социальных сетях после значительной реакции в российском ультранационалистическом информационном пространстве.
  • Недавний украинский ракетный удар вблизи оккупированного Донецка, по сообщениям, привел к гибели нескольких северокорейских офицеров.
  • Российские войска недавно продвинулись вперед на главном украинском выступлении в Курской области, вблизи Торецка, Покровска и к юго-западу от Донецка.

Росcиямобилизациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Россияне будут пытаться взять под контроль логистику ВСУ в Запорожской области - Силы обороны
В Одессе прогремели мощные взрывы – мэр
Deepstate: Враг продвинулся в Торецке и еще в двух населенных на Донетчине
ПВО уничтожила все беспилотники, которые атаковали Киев – КГВА
Последние новости
03:10
DeepState: Враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на Донетчине
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
Все новости...
Реклама:
Реклама: