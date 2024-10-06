Вражеские обстрелы Сумщины: более 100 взрывов за сутки, трое раненых

В течение прошлого дня россияне совершили 61 обстрел приграничья Сумской области, в одной из общин россияне ранили трех гражданских лиц.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 108 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Середино-Будская громады".

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"Речковская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва). В результате одного из обстрелов ранения получили 3 гражданских лица".

Детали: По Белопольской громаде был осуществлен пуск 1 КАБ, удары FPV дронами, артиллерийские и минометные обстрелы – 25 взрывов.

В Великописаревской громаде зафиксировали пуски КАБ, артиллерийские обстрелы, сброс ВОГ с БПЛА – 18 взрывов.

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На Краснопольскую громаду россияне сбросили 2 мины. Также были удары FPV дронами.

По Хотинской общине враг бил из артиллерии, 3 взрыва.

По Середино-Будской общине был удар FPV-дронами, тоже 3 взрыва.

По Эсманьской громаде осуществлены удары FPV-дронами и пуск КАБ –- 16 взрывов.

В Свесской громаде зафиксировали удары FPV-дронами и минометный обстрел – 10 взрывов.

По Миропольской громаде россияне атаковали КАБ, осуществили артиллерийский обстрел – 13 взрывов.

По Николаевской громаде были удары "Ланцетом" и FPV-дронами – 5 взрывов.

Новослободскую громаду россияне атаковали FPV-дроном.

В Шалыгинской громаде зафиксировали удары FPV-дронами и минометный обстрел – 7 взрывов.