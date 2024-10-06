С вечера в Киеве объявляли третью воздушную тревогу

На рассвете 6 октября в Киеве объявили третью воздушную тревогу с вечера предыдущих суток.

Источник: КГВА, КГГА

Детали: Начиная с вечера субботы, в Киеве объявили третью воздушную тревогу.

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Звуки сирен в столице прозвучали в 5:43.

Предыдущие воздушные тревоги в Киеве объявляли в 22:19 и в 1:25.

Обновлено: В 6:05 в Киеве отменили воздушную тревогу.

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Что предшествовало: Во время предыдущих воздушных тревог в Киеве работала ПВО.