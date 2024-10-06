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С вечера в Киеве объявляли третью воздушную тревогу

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 05:48
С вечера в Киеве объявляли третью воздушную тревогу
воздушная тревога, иллюстративное фото: Getty Images

На рассвете 6 октября в Киеве объявили третью воздушную тревогу с вечера предыдущих суток.

Источник: КГВА, КГГА

Детали: Начиная с вечера субботы, в Киеве объявили третью воздушную тревогу.

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Звуки сирен в столице прозвучали в 5:43.

Предыдущие воздушные тревоги в Киеве объявляли в 22:19 и в 1:25.

Обновлено: В 6:05 в Киеве отменили воздушную тревогу.

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Что предшествовало: Во время предыдущих воздушных тревог в Киеве работала ПВО.

Киеввоздушная тревога
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