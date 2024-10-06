Россияне более 5 тысяч раз обстреляли Украину в субботу

За прошедшие сутки российские войска совершили 5130 обстрелов территории Украины.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, в течение суток зафиксировано 169 боевых столкновений.

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По уточненной информации, 5 октября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 82 авиаудара, в частности, сбросил 130 КАБов.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1410 дронов-камикадзе и осуществили 5130 обстрелов, из них 144 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Волфино, Ободы, Павловка, Большая Писаревка, Мирополье, Высокая Яруга, Берестовое, Петропавловка, Зеленый Гай, Первомайское, Гороховатка, Ниже Соленое, Першотравневое, Шийковка, Краматорск, Ивановское, Дилиевка, Александро-Калиново, Гродовка, Мирноград, Селидово, Яблоновка, Пантелеймоновка, Богоявленка, Великая Новоселка, Темировка, Львовское.

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За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и три склада захватчиков.