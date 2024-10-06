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Силы ПВО сбили 56 "Шахедов" - еще четыре в воздухе

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 октября 2024, 09:48
Силы ПВО сбили 56 Шахедов - еще четыре в воздухе
воздушные силы

В результате противовоздушного боя ночью и утром 6 октября над Украиной сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа Shahed.

Источник: Воздушные силы

Детали: Кроме сбитых, 25 беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины. Еще четыре БПЛА - в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается.

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"Шахеды" сбивали в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

В общем россияне запустили 90 средств:

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М;
  • 1 крылатую ракету Искандер-К;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 87 БпЛА типа "Шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск - рф).

Воздушные силы ВСУПВО
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