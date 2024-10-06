Оккупанты ударили FPV-дроном возле автобусной остановки в Купянске - двое ранены
Воскресенье, 6 октября 2024, 13:12
В городе Купянск из-за вражеского обстрела FPV-дроном утром 6 октября получили ранения двое мужчин.
Источник: полиция Харьковщины
Детали: Россияне ударили барражирующим боеприпасом типа FPV-дрон рядом с автобусной остановкой.
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В результате обстрела повреждено помещение магазина и автомобиль Opel Vectra.
Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 40 лет, последнего доставили в больницу в Харьков.