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Оккупанты ударили FPV-дроном возле автобусной остановки в Купянске - двое ранены

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 октября 2024, 13:12
Оккупанты ударили FPV-дроном возле автобусной остановки в Купянске - двое ранены
фото: ГУ НП

В городе Купянск из-за вражеского обстрела FPV-дроном утром 6 октября получили ранения двое мужчин.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: Россияне ударили барражирующим боеприпасом типа FPV-дрон рядом с автобусной остановкой.

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В результате обстрела повреждено помещение магазина и автомобиль Opel Vectra.

Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 40 лет, последнего доставили в больницу в Харьков.

 

Харьковская областьобстрелбеспилотники
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