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На войне погиб зять Ирины Фарион

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 октября 2024, 13:53
На войне погиб зять Ирины Фарион
фото: семчишин

Муж дочери Ирины Фарион Василий Особа погиб на войне с российскими захватчиками.

Источник: дочь Фарион София Семчишин и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook

Прямая речь Семчишин: "Горите в аду, подонки!

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Василий Особу убит!

Моя любовь".

Детали: Тягнибок уточнил, что Лицо погиб в бою с оккупантами на Северском направлении.

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Он защищал Украину в 4-м батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж".

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Предыстория:

  • Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
  • 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
  • 19 сентября Галицким районным судом Львова подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней.

Фарионвойна
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