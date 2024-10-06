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800 УАБов и 400 ударных БпЛА за неделю: Зеленский показал последствия обстрелов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 16:11
800 УАБов и 400 ударных БпЛА за неделю: Зеленский показал последствия обстрелов
последствия атаки на Одессу на этой неделе, фото ГСЧС

В течение недели российские войска применили против Украины около 20 ракет, более 800 управляемых авиабомб и почти 400 ударных БпЛА.

Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook

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Прямая речь: "Прошлой ночью силы ПВО уничтожили более 50 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

В течение недели враг применил около 20 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 400 ударных БПЛА различных типов".

Детали: Зеленский отметил, что ежедневный воздушный террор россиян можно остановить.

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"Для этого нужно единство партнеров и дальнобойность. Это поможет ежедневно беречь жизни украинцев. На следующей неделе в рамках "Рамштайна" продолжим работать над этим с партнерами", - отметил он.

Зеленскийвойна
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