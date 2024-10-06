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Обстрелы Херсонщины: за субботу 2 погибших и 13 раненых, из них шестеро медиков

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 16:27
Обстрелы Херсонщины: за субботу 2 погибших и 13 раненых, из них шестеро медиков
последствия обстрелов Херсонщины 5 октября, фото полиции

В результате обстрелов Херсонщины в субботу два человека погибли и тринадцать ранены, среди них – шестеро медиков.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Российские войска продолжают наносить удары по общинам Бериславского и Херсонского районов. За прошедшие сутки по населенным пунктам враг бил из минометов, артиллерии и БпЛА.

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В Антоновке в результате детонирования вражеского взрывного предмета погиб 68-летний мужчина.

В результате артиллерийского удара по Велетенскому несовместимые с жизнью травмы получил 55-летний мужчина.

Враг цинично атаковал с БпЛА два автомобиля скорой помощи, которые прибыли на вызов. В результате ударов получили ранения шестеро медиков. Пострадавших с места атаки эвакуировали бойцы спецподразделения полиции".

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Что предшествовало: В субботу сообщалось, что трое работников "скорой" и еще одна женщина пострадали в Велетенском Херсонской области из-за атаки вражеского дрона.

Херсонская областьвойна
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