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Министр обороны Нидерландов приехал в Харьков

Мария Емец, Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 17:37
Министр обороны Нидерландов приехал в Харьков
Рубен Брекельманс в Харькове, фото из его страницы в Х

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время неанонсированного визита в Украину посетил Харьков.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальные соцсети министра

Детали: Вечером 6 октября Брекельманс опубликовал фото из Харькова, напомнив подписчикам, что город находится всего в 40 км от границы с Россией.

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Прямая речь Брекельманса: "Я видел последствия интенсивных российских обстрелов. Уничтоженные квартиры. Отключения электроэнергии. Как дети учатся в бункерах.

Украина может защититься от этого всего лишь одним способом – держа Россию на большем расстоянии".

Что предшествовало: Свой первый на посту зарубежный визит Брекельманс совершил  в Украину, за считанные дни после назначения нового правительства Нидерландов – тогда они с новым главой МИД посетили Одессу.

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Две недели назад Брекельманс говорил, что Нидерланды уже поставили Украине радарную систему к ЗРК Patriot и вскоре поставят три пусковые установки.

Он также заявил, что НАТО должно быть более решительным в случаях, когда российские дроны залетают на территорию стран Альянса.

Брекельманс высказывал мнение, что российско-украинская война не завершится ни в 2024 году, ни в 2025, а потому необходимо смотреть на долгосрочную перспективу и не создавать ложных ожиданий.

НидерландыХарьков
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