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ЕС изменит модель финансирования помощи Украине, в частности из-за действий Венгрии – СМИ

Мария Емец, Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 18:28
ЕС изменит модель финансирования помощи Украине, в частности из-за действий Венгрии – СМИ
иллюстративное фото Getty Images

Европейский Союз намерен отойти от использования Европейского фонда мира как основного инструмента финансирования военной поддержки Украины, в частности из-за постоянных вето со стороны Венгрии.

Источник: RMF24 со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда"

Детали: В среду на следующей неделе послы ЕС якобы должны достичь политического согласия относительно условий предоставления Украине европейской доли помощи в кредите на 50 млрд евро с использованием доходов от замороженных российских активов.

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Речь идет о кредите от G7, в рамках которого ЕС планирует предоставить до 35 млрд евро.

Проект решения предусматривает, что значительная часть средств пойдет на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5% – в Европейский фонд мира, из которого Евросоюз компенсирует странам-членам стоимость переданной Украине военной помощи. Для решения достаточно будет большинства, поэтому Венгрия не сможет ветировать его.

Постоянные препятствия со стороны Будапешта являются одной из причин, почему в ЕС планируют отойти от использования Европейского фонда мира как основного инструмента военной поддержки Украины.

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До сих пор около 90% средств из доходов от замороженных активов российского центрального банка направляли на поддержку Украины именно через Фонд мира: в ЕС согласовали такое решение в июне, обойдя сопротивление Венгрии, и через месяц перечислили туда первый транш.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что, кроме первого транша, до конца года таким же образом на поддержку Украины хотят направить еще 1 миллиард евро.

ЕСпомощь УкраинеВенгрия
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