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Россияне атаковали авто волонтеров в Донецкой области, есть погибший и пострадавший

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 19:11
Россияне атаковали авто волонтеров в Донецкой области, есть погибший и пострадавший
последствия обстрелов Донетчины 6 октября, фото прокуратуры

В воскресенье вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль волонтеров в с. Ильинка в Донецкой области, в результате чего один волонтер погиб, другой пострадал.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 6 октября 2024 года в с. Ильинка Кураховской громады российская армия атаковала FPV-дроном автомобиль, в котором находились представители волонтерской организации. Они направлялись эвакуировать гражданских из опасного региона.

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От полученных телесных повреждений 37-летний волонтер погиб, а его коллега 32 лет получил акубаротравму".

Детали: В воскресенье под огонь российских войск также попали города Часов Яр и Торецк и с. Серебрянка Бахмутского района, где от ударов из ствольной артиллерии травмированы 22, 66 и 69-летний гражданин.

В прокуратуре также уточнили, что в поселке Беленькое возле Краматорска ранения получили четверо гражданских – мужчины 34 и 41 года и 28-летняя женщина с 6-летним сыном.

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В Константиновке во время движения автомобиля по одной из улиц в результате атаки вражеских КАБов несовместимые с жизнью травмы получил 48-летний горожанин. Еще двое жителей – 22-летний мужчина и женщина 31 года получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук.

Донецкая областьвойна
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