Во всех регионах Украины в понедельник пройдут дожди
Воскресенье, 6 октября 2024, 20:22
В понедельник 7 октября дожди разной интенсивности ожидаются по всей территории Украины.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине дожди, в южных, центральных, Черниговской и Сумской областях местами значительные дожди, грозы, в западных и восточных областях небольшой дождь.
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Ветер западный, в восточных областях южный, 7-12 м/с.
Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 7-12°, днем 11-16°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 16- 21°, в восточных областях 22-27°.
В Киевской области облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.
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Температура ночью 7-12°, днем 11-16°; в Киеве ночью около 10°, днем 12-14°.