Во всех регионах Украины в понедельник пройдут дожди

В понедельник 7 октября дожди разной интенсивности ожидаются по всей территории Украины.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 7 октября, meteo.gov.ua

Детали: В Украине дожди, в южных, центральных, Черниговской и Сумской областях местами значительные дожди, грозы, в западных и восточных областях небольшой дождь.

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Ветер западный, в восточных областях южный, 7-12 м/с.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 7-12°, днем 11-16°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 16- 21°, в восточных областях 22-27°.

В Киевской области облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.

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Температура ночью 7-12°, днем 11-16°; в Киеве ночью около 10°, днем 12-14°.