Удар РФ по Константиновке уничтожил отделение "Укрпочты"
В результате вражеского удара по Константиновке Донецкой области уничтожено отделение "Укрпочты".
Источник: гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram
Прямая речь: "Днем враг уничтожил наше отделение в Константиновке.
Легкое ранение получила начальница отделения, но Антонина уже дома, и это главное – все живы.
"Укрпочта" имеет еще несколько отделений в Константиновке, которые, как и отделения в Покровске и других городах, продолжат свою работу".
Детали: Смелянский отметил, что "Укрпочта" сразу начнет планировать открытие отделения на новом месте и новые логистические пути доставки.
Он добавил, что скоро посетит Донецкую область, чтобы открыть новое отделение в Николаевке, которое было уничтожено неделю назад.
Что предшествовало: В результате атаки УАБами по Константиновке в воскресенье погиб человек, еще двое получили ранения.