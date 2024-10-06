Удар РФ по Константиновке уничтожил отделение "Укрпочты"

отделение Укрпочты в Константиновке, фото из Telegram Смелянского

В результате вражеского удара по Константиновке Донецкой области уничтожено отделение "Укрпочты".

Источник: гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram

отделение Укрпочты в Константиновке, фото из Telegram Смелянского

Прямая речь: "Днем враг уничтожил наше отделение в Константиновке.

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Легкое ранение получила начальница отделения, но Антонина уже дома, и это главное – все живы.

"Укрпочта" имеет еще несколько отделений в Константиновке, которые, как и отделения в Покровске и других городах, продолжат свою работу".

отделение Укрпочты в Константиновке, фото из Telegram Смелянского

Детали: Смелянский отметил, что "Укрпочта" сразу начнет планировать открытие отделения на новом месте и новые логистические пути доставки.

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Он добавил, что скоро посетит Донецкую область, чтобы открыть новое отделение в Николаевке, которое было уничтожено неделю назад.

Что предшествовало: В результате атаки УАБами по Константиновке в воскресенье погиб человек, еще двое получили ранения.