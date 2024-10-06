Зеленский отправил в США начальника Генштаба и вице-премьера говорить о Плане победы
Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина находятся в Вашингтоне для обсуждения деталей Плана победы с партнерами.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "Говорил также с главкомом Сырским. Был доклад о текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское.
Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будут работать с нашими партнерами по деталям Плана победы – военных пунктов Плана и стратегических безопасности.
Я отправил наших представителей в Вашингтон – начальника Генштаба Баргилевича и вице-премьер-министра Стефанишину".
Детали: Зеленский также в воскресенье провел совещание с премьером Денисом Шмыгалем о работе в течение следующих недель и коммуникации с партнерами.
Предыстория:
- Во время визита в США в конце сентября Зеленский представил План победы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
- Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров утверждает, что во время визита украинской делегации в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к Плану победы.
- Зеленский представит свой План победы лидерам стран-союзников, которые соберутся на заседании контактной группы в формате "Рамштайн" 12 октября.