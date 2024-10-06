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Зеленский отправил в США начальника Генштаба и вице-премьера говорить о Плане победы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 20:59
Зеленский отправил в США начальника Генштаба и вице-премьера говорить о Плане победы
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина находятся в Вашингтоне для обсуждения деталей Плана победы с партнерами.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Говорил также с главкомом Сырским. Был доклад о текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское.

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Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будут работать с нашими партнерами по деталям Плана победы – военных пунктов Плана и стратегических безопасности.

Я отправил наших представителей в Вашингтон – начальника Генштаба Баргилевича и вице-премьер-министра Стефанишину".

Детали: Зеленский также в воскресенье провел совещание с премьером Денисом Шмыгалем о работе в течение следующих недель и коммуникации с партнерами.

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Предыстория:

  • Во время визита в США в конце сентября Зеленский представил План победы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
  • Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров утверждает, что во время визита украинской делегации в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к Плану победы.
  • Зеленский представит свой План победы лидерам стран-союзников, которые соберутся на заседании контактной группы в формате "Рамштайн" 12 октября.

ЗеленскийСШАГенштаб
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