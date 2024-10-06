Россияне ранили трех жителей Днепропетровщины
В результате обстрелов Днепропетровщины в воскресенье ранены трое гражданских.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Агрессор накрыл населенные пункты Синельниковщины из РСЗО. Пострадали три человека.
Осколочные ранения получили мужчина и женщина. Они в больнице. Повреждены четыре дома, легковой автомобиль, гараж агрофирмы, тракторный прицеп. Задело и газопровод. Возникло несколько возгораний сухой травы.
Из-за попадания БпЛА во время сбора урожая в поле минно-взрывную травму получил 45-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован".
Детали: Вместе с тем, на Никопольщину оккупанты сбросили боеприпас, применяли дроны-камикадзе и открывали огонь из тяжелой артиллерии. Били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах.
Повреждены фермерское хозяйство, многоэтажка, три дачных дома, остановка, линии электропередач.
В Криворожском районе противник ударил по одному из сел из артиллерии. Повреждены частный дом и два десятка солнечных панелей. Люди не пострадали.