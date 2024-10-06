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Россияне ранили трех жителей Днепропетровщины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 22:33
Россияне ранили трех жителей Днепропетровщины
последствия обстрела Никопольщины 6 октября, фото: Сергей Лысак в Telegram

В результате обстрелов Днепропетровщины в воскресенье ранены трое гражданских.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Агрессор накрыл населенные пункты Синельниковщины из РСЗО. Пострадали три человека.

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Осколочные ранения получили мужчина и женщина. Они в больнице. Повреждены четыре дома, легковой автомобиль, гараж агрофирмы, тракторный прицеп. Задело и газопровод. Возникло несколько возгораний сухой травы.

Из-за попадания БпЛА во время сбора урожая в поле минно-взрывную травму получил 45-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован".

Детали: Вместе с тем, на Никопольщину оккупанты сбросили боеприпас, применяли дроны-камикадзе и открывали огонь из тяжелой артиллерии. Били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах.

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Повреждены фермерское хозяйство, многоэтажка, три дачных дома, остановка, линии электропередач.

В Криворожском районе противник ударил по одному из сел из артиллерии. Повреждены частный дом и два десятка солнечных панелей. Люди не пострадали.

Днепропетровская областьвойна
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