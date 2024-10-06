Враг активен на 4 направлениях и сбрасывает УАБы на Курскую область – Генштаб
В воскресенье российские войска наиболее активны на Лиманском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях, в то же время на Курскую область они сбросили 21 управляемую авиабомбу.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа
Детали: С начала суток произошло 99 боевых столкновений, противник нанес 6 ракетных (7 ракет), 72 авиационных ударов (в частности, задействовал 94 УАБ) и 653 удара дронами-камикадзе, совершил 3417 обстрелов позиций украинских войск.
Вблизи Старицы и Волчанска на Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений. Ориентировочные потери врага на направлении составили 58 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено 14 артсистем, 33 БпЛА, десять единиц автомобильной и три единицы специальной техники.
Одиннадцать раз враг атаковал украинские укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Кругляковки, Вишневого и Новоосинового. Боестолкновения продолжаются в трех локациях.
Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы за прошедший день на Лиманском направлении 18 раз штурмовали российские войска. До сих пор продолжаются три атаки врага.
На Северском направлении украинские войска остановили попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки.
Вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы неудачей завершились девять попыток захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении.
Активно действовала вражеская штурмовая и бомбардировочная авиация. На Торецком направлении оккупанты 17 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 19 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Мирнограда, Лисовки, Крутого Яра, Новотроицкого, Променя, Петровки и Селидово. Девять боестолкновений на направлении еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, в воскресенье украинские воины ликвидировали 126 и ранили 157 оккупантов. Уничтожено три танка, три боевые бронированные машины, три пушки, три командно-наблюдательных пункта, два БПЛА и десять автомобилей. Также повреждены два танка, четыре боевые бронированные машины, семь вражеских авто и пять артиллерийских систем захватчиков.
На это время суток на Кураховском направлении насчитывается 17 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанное Второе, Александровка и Константиновка, в настоящее время идет семь боев.
Продолжается бой вблизи Богоявленки на Времовском направлении, всего до сих пор, применяя штурмовую авиацию, агрессор семь раз штурмовал передний край украинской обороны в направлении Ясной Поляны и Золотой Нивы.
На Приднепровском направлении отражено шесть вражеских атак, противник успеха не имел.
Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. Всего за воскресенье враг нанес по Курской области 15 авиаударов, применив 21 управляемую авиабомбу.