Враг активен на 4 направлениях и сбрасывает УАБы на Курскую область – Генштаб

В воскресенье российские войска наиболее активны на Лиманском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях, в то же время на Курскую область они сбросили 21 управляемую авиабомбу.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: С начала суток произошло 99 боевых столкновений, противник нанес 6 ракетных (7 ракет), 72 авиационных ударов (в частности, задействовал 94 УАБ) и 653 удара дронами-камикадзе, совершил 3417 обстрелов позиций украинских войск.

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Вблизи Старицы и Волчанска на Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений. Ориентировочные потери врага на направлении составили 58 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено 14 артсистем, 33 БпЛА, десять единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

Одиннадцать раз враг атаковал украинские укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Кругляковки, Вишневого и Новоосинового. Боестолкновения продолжаются в трех локациях.

Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы за прошедший день на Лиманском направлении 18 раз штурмовали российские войска. До сих пор продолжаются три атаки врага.

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На Северском направлении украинские войска остановили попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки.

Вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы неудачей завершились девять попыток захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении.

Активно действовала вражеская штурмовая и бомбардировочная авиация. На Торецком направлении оккупанты 17 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 19 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Мирнограда, Лисовки, Крутого Яра, Новотроицкого, Променя, Петровки и Селидово. Девять боестолкновений на направлении еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, в воскресенье украинские воины ликвидировали 126 и ранили 157 оккупантов. Уничтожено три танка, три боевые бронированные машины, три пушки, три командно-наблюдательных пункта, два БПЛА и десять автомобилей. Также повреждены два танка, четыре боевые бронированные машины, семь вражеских авто и пять артиллерийских систем захватчиков.

На это время суток на Кураховском направлении насчитывается 17 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанное Второе, Александровка и Константиновка, в настоящее время идет семь боев.

Продолжается бой вблизи Богоявленки на Времовском направлении, всего до сих пор, применяя штурмовую авиацию, агрессор семь раз штурмовал передний край украинской обороны в направлении Ясной Поляны и Золотой Нивы.

На Приднепровском направлении отражено шесть вражеских атак, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. Всего за воскресенье враг нанес по Курской области 15 авиаударов, применив 21 управляемую авиабомбу.