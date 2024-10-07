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Враг атаковал Харьков и область УАБами, есть пострадавшие

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 октября 2024, 00:18
Враг атаковал Харьков и область УАБами, есть пострадавшие
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В воскресенье вечером россияне атаковали Харьков и область УАБами, пострадали три человека.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОГА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "Враг атакует Харьков УАБами - в городе слышны взрывы. Будьте осторожны - возможны повторные пуски!"

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Детали: Синегубов уточнил, что около 23:10 зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. Пострадавших нет.

Кроме того, сообщил глава ОВА, в 23:15 оккупанты ударили УАБом по Черкасской Лозовой.

В результате удара поврежден частный дом.

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По предварительным данным, пострадали 3 человека. На месте работают экстренные службы.

ХарьковХарьковская областьвойна
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