Враг атаковал Харьков и область УАБами, есть пострадавшие

В воскресенье вечером россияне атаковали Харьков и область УАБами, пострадали три человека.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОГА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "Враг атакует Харьков УАБами - в городе слышны взрывы. Будьте осторожны - возможны повторные пуски!"

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Детали: Синегубов уточнил, что около 23:10 зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. Пострадавших нет.

Кроме того, сообщил глава ОВА, в 23:15 оккупанты ударили УАБом по Черкасской Лозовой.

В результате удара поврежден частный дом.

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По предварительным данным, пострадали 3 человека. На месте работают экстренные службы.