Враг атаковал Харьков и область УАБами, есть пострадавшие
Понедельник, 7 октября 2024, 00:18
В воскресенье вечером россияне атаковали Харьков и область УАБами, пострадали три человека.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОГА Олег Синегубов
Прямая речь Терехова: "Враг атакует Харьков УАБами - в городе слышны взрывы. Будьте осторожны - возможны повторные пуски!"
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Детали: Синегубов уточнил, что около 23:10 зафиксировано попадание в лесопарке Шевченковского района Харькова. Пострадавших нет.
Кроме того, сообщил глава ОВА, в 23:15 оккупанты ударили УАБом по Черкасской Лозовой.
В результате удара поврежден частный дом.
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По предварительным данным, пострадали 3 человека. На месте работают экстренные службы.