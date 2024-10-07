В Запорожской области начинают строительство восьмой подземной школы

В Запорожской области строят 7 подземных школ и планируют начать строительство восьмой.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров

Прямая речь: "Правительство Украины выделило почти 17 миллионов гривен на 8-ю подземную школу в Запорожской области.

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Ее строительство в Михайловской общине начнем уже в ближайшие дни. Она рассчитана на 200 человек в две смены".

Детали: Федоров отметил, что продолжается строительство 7 подземных учебных - как в Запорожье, так и в других громадах области.

Прямая речь: "Двери первой запорожской подземной школы планируем открыть этой осенью".

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Федоров добавил, что основные работы по всем 8 учебных заведениях планируют закончить в этом году. В них смогут учиться очно в две смены более 6 тысяч детей.