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ЦАХАЛ атаковал центры управления ХАМАС, расположенные в больнице Сектора Газы

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 октября 2024, 05:34
ЦАХАЛ атаковал центры управления ХАМАС, расположенные в больнице Сектора Газы
израильские военные, иллюстративное фото: ЦАХАЛ

ЦАХАЛ нанес точный удар по террористам ХАМАСа, которые действовали в командно-контрольных центрах, встроенных в больнице "Шухада аль-Акса" в районе Дейр-аль-Балаха в Секторе Газа.

Источник: ЦАХАЛ

Детали: В сообщении отмечается, что эти центры управления террористы использовали для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛа и Израиля.

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Дословно: "Перед задачей удара были приняты многочисленные меры для уменьшения рисков для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию".

Детали: В ЦАХАЛ добавили, что Армия Израиля продолжит операцию против ХАМАСа, защищая граждан Израиля.

Сектор ГазаИзраильХАМАС
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