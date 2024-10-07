ВСУ за сутки отминусовали 1 160 оккупантов и более 270 единиц российской техники
Понедельник, 7 октября 2024, 07:29
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 160 захватчиков, 14 танков и 64 артиллерийские системы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 661 630 (+1 160) человек,
- танков – 8 933 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 17 710 (+31) ед,
- артиллерийских систем – 19 156 (+64) ед,
- РСЗО – 1 223 (+7) ед,
- средств ПВО – 972 (+2) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 643 (+65) ед,
- крылатых ракет – 2 615 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 102 (+96) ед,
- специальной техники – 3 364 (+1) ед.
Данные уточняются.