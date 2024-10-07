Оккупанты ударили ракетой по Павлограду – вспыхнул пожар на предприятии

Российские оккупанты ночью 7 октября нанесли ракетный удар по городу Павлоград Днепропетровской области, в результате чего возник пожар на предприятии.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Повреждено предприятие. Возник пожар, который спасатели локализовали".

Реклама:

Детали: По словам Лысака, погибших и пострадавших нет.

По Никополю оккупанты ударили из тяжелой артиллерии, обошлось без пострадавших.