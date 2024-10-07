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Оккупанты ударили ракетой по Павлограду – вспыхнул пожар на предприятии

Ирина БалачукПонедельник, 7 октября 2024, 07:44
Оккупанты ударили ракетой по Павлограду – вспыхнул пожар на предприятии
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские оккупанты ночью 7 октября нанесли ракетный удар по городу Павлоград Днепропетровской области, в результате чего возник пожар на предприятии.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Повреждено предприятие. Возник пожар, который спасатели локализовали".

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Детали: По словам Лысака, погибших и пострадавших нет.

По Никополю оккупанты ударили из тяжелой артиллерии, обошлось без пострадавших.

Днепропетровская областьракетный удар
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