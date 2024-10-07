Фицо заявил, что никогда не согласится вступление Украины в НАТО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он никогда не согласится на членство Украины в НАТО.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Фицо STVR, которое приводит Pravda.sk
Детали: Премьер Словакии сказал, что он не против членства Украины в ЕС, хотя и считает, что это "путь, который не будет пройден в течение нескольких лет", но категорически возражает против членства Украины в НАТО.
Прямая речь Фицо: "Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду следить, чтобы депутаты, над которыми я имею политический контроль как глава партии, никогда не согласились на членство Украины в НАТО".
Он напомнил, что членство страны в НАТО требует ратификации парламентами стран-членов Альянса.
Фицо убеждает, что вступление Украины в НАТО стало бы основанием для Третьей мировой войны.
Предыстория:
- Недавно Фицо говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.
- А в начале сентября во время посещения Музея Холокоста в городе Середь Фицо заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.