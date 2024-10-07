Фицо заявил, что никогда не согласится вступление Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Фицо STVR, которое приводит Pravda.sk

Детали: Премьер Словакии сказал, что он не против членства Украины в ЕС, хотя и считает, что это "путь, который не будет пройден в течение нескольких лет", но категорически возражает против членства Украины в НАТО.

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Прямая речь Фицо: "Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду следить, чтобы депутаты, над которыми я имею политический контроль как глава партии, никогда не согласились на членство Украины в НАТО".

Он напомнил, что членство страны в НАТО требует ратификации парламентами стран-членов Альянса.

Фицо убеждает, что вступление Украины в НАТО стало бы основанием для Третьей мировой войны.

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