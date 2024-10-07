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Россияне атаковали позиции ВСУ более 140 раз, под наибольшим давлением 2 направления фронта

Станислав ПогориловПонедельник, 7 октября 2024, 08:29
Россияне атаковали позиции ВСУ более 140 раз, под наибольшим давлением 2 направления фронта
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на 10 направлениях фронта произошло 141 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях, где в целом защитники отбили 39 атак.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.

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Двенадцать боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении возле Кучеровки, Новоосиново, Кругляковки, Вишневого, Синьковки и Стельмаховки.

По уточненной информации, враг атаковал 18 раз неподалеку Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы на Лиманском направлении.

Украинские защитники отбили одну попытку потеснить наших воинов вблизи Белогоровки на Северском направлении.

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В районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора на Краматорском направлении за сутки шли девять боев.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали 17 раз неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 21 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Новотроицкое, Луч и Петровка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Крутого Яра и Селидово.

Кураховское направление за прошедшие сутки 18 раз было атаковано вблизи населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанное Второе, Александровка и Константиновка.

Наши защитники отбили пять штурмов оккупантов вблизи населенных пунктов Богоявленка, Ясная Поляна и Золотая Нива на Времовском направлении.

Шесть раз противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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