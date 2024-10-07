Россияне атаковали позиции ВСУ более 140 раз, под наибольшим давлением 2 направления фронта
За прошедшие сутки на 10 направлениях фронта произошло 141 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях, где в целом защитники отбили 39 атак.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.
Двенадцать боестолкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении возле Кучеровки, Новоосиново, Кругляковки, Вишневого, Синьковки и Стельмаховки.
По уточненной информации, враг атаковал 18 раз неподалеку Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы на Лиманском направлении.
Украинские защитники отбили одну попытку потеснить наших воинов вблизи Белогоровки на Северском направлении.
В районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора на Краматорском направлении за сутки шли девять боев.
При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали 17 раз неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники отбили 21 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Новотроицкое, Луч и Петровка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Крутого Яра и Селидово.
Кураховское направление за прошедшие сутки 18 раз было атаковано вблизи населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанное Второе, Александровка и Константиновка.
Наши защитники отбили пять штурмов оккупантов вблизи населенных пунктов Богоявленка, Ясная Поляна и Золотая Нива на Времовском направлении.
Шесть раз противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.
На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.