Обломки ракеты упали в 3 районах Киева, повреждены кровля дома и микроавтобус, бушевал пожар – власти

В результате работы ПВО обломки сбитой ракеты упали в трех районах Киева, есть незначительные разрушения, вспыхнул пожар в частном гараже.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко и КГВА в Telegram

Прямая речь Кличко: "В Соломенском районе обломки обнаружены в нескольких местах на открытом пространстве. В Шевченковском – вблизи пешеходного перехода. В Голосеевском упали в одном месте – на тротуар, в другом – обломок пробил крышу служебного микроавтобуса. Все службы направляются на места".

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Детали: Начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что около 08:30 россияне нанесли ракетный удар по Киеву – по предварительным данным, ракетами Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

Прямая речь Попко: "В столице работала ПВО. По предварительным данным, все воздушные цели были успешно уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков – в Голосеевском и Соломенском районах".

Еще позже Кличко добавил, что в Соломенском районе бушует пожар.

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"Возможно, в результате падения обломков ракеты. Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие службы направляются", – сообщил мэр.

Попко отметил, что в Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы.

В 9:51 Кличко сообщил, что пожар, который возник в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка, ликвидировали. Пострадавших нет.

В Соломенском районе обломки ракет также обнаружили у подъезда одного из многоквартирных домов, во дворе частного дома и возле супермаркета.

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