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Из-под носа у ФСБ из временно оккупированного Крыма эвакуировали семью офицера ВМС Украины

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 октября 2024, 11:04
Из-под носа у ФСБ из временно оккупированного Крыма эвакуировали семью офицера ВМС Украины
Скриншот: видео пресс-служби ВМС

Отряд специальной разведки "Ангелы" эвакуировал из временно оккупированного Крыма семью офицера Военно-морских Сил.

Источник: пресс-служба ВМС

Детали: Сообщается, что семье военного пришлось покинуть полуостров из-за преследования со стороны ФСБ. 18 сентября всю семью из четырех человек - родителей офицера, сестру и несовершеннолетнюю племянницу - задержали оккупанты.

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Три дня их незаконно удерживали, оказывали психологическое давление и угрожали пытками. Таким образом оккупанты планировали склонить к сотрудничеству украинского офицера.

20 сентября его семью временно отпустили при условии, что в течение пяти следующих дней офицер выйдет на связь с сотрудниками ФСБ. А иначе его семье угрожали многолетним заключением.

О сложившейся ситуации военнослужащий доложил непосредственно командующему ВМС ВС Украины. Было принято решение привлечь к планированию и проведению спецоперации отряд специальной разведки ВМС "Ангелы", на счету которого не один десяток успешных эвакуаций.

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Дословно: "Операция была спланирована в режиме полной секретности в сжатые сроки и успешно реализована. Семью эвакуировали фактически из-под носа у оккупантов.

Командование ВМС ВС Украины выражает искреннюю благодарность Антикризисному центру Министерства иностранных дел за помощь при проведении спасательной операции.

Стоит отметить, что в целом "Ангелы" уже эвакуировали 73 человека - как гражданских, так и военнослужащих".

флотКрымвойна
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