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Силы обороны уничтожили два "Кинжала" и 32 российских ударных дрона

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 октября 2024, 11:17
Силы обороны уничтожили два Кинжала и 32 российских ударных дрона
иллюстративное фото Getty Images

В результате противовоздушного боя 7 октября ПВО Украины уничтожила 32 российских ударных дрона и две ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "В ночь на 7 октября (с 20.00 06.10 по 8.30.00 07.10) противник нанес удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей РФ, а также ударными БПЛА (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск).

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Около 08.20 враг нанес удар по трем аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тамбовской области (аэродром вылета - Саваслейка)".

Детали: Сообщается, что всего радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение более 80-ти воздушных целей.

В результате противовоздушного боя подтверждено сбитие двух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области и 32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

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Зафиксировано несколько попаданий вражеских ударных дронов в прифронтовой Харьковской области. Один из трех "Кинжалов" попал в район аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Кроме того, 37 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Один БПЛА - в воздухе. Боевая работа продолжается.

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