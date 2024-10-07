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Дождь побил рекорд в Киеве

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 октября 2024, 12:46
Дождь побил рекорд в Киеве
фото из Facebook обсерватории имени Бориса Срезневского

Метеорологи зафиксировали рекорд суточного количества осадков в Киеве по состоянию на 6 октября.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 6 октября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 30,6 мм, что на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 года для этого дня, когда выпало 17,2 мм осадков.  

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Что предшествовало: В воскресенье 6 октября столичные власти сообщили, что в столице из-за дождя зафиксированы подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах.

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