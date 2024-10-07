Россияне нанесли авиаудар по Константиновке: 4 гражданских получили ранения

В Константиновке Донецкой области в результате российского авиаудара ранены четверо гражданских.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 7 октября армия государства-агрессора нанесла очередной авиаудар по городу Константиновка. Предварительно, враг атаковал населенный пункт "КАБ-250" с УМПК.

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Сообщается, что в зоне поражения оказалась территория частного предприятия, где получили телесные повреждения четверо рабочих - двое мужчин 41 и 55 лет и 55 и 61-летняя женщины.

С минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и контузиями граждан доставили в медицинское учреждение, где им была оказана квалифицированная помощь.

Взрывной волной также повреждены фасады жилых домов и автотранспорт.