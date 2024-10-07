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Четыре "Шахеды" залетели в Беларусь ночью – Беларускі Гаюн

"Украинская правда"Понедельник, 7 октября 2024, 13:30
Четыре Шахеды залетели в Беларусь ночью – Беларускі Гаюн
Фото: "Белоруські Гаюн"

В течение ночи и утра 7 октября в воздушное пространство Беларуси залетели по меньшей мере четыре дрона-камикадзе типа "Шахед".

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн" со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы

Детали: Аналитики пишут, что за минувшую ночь и утро не менее четырех дронов-камикадзе типа "Шахед" залетели в воздушное пространство Беларуси. Первый случай был зафиксирован в 23:27, когда дрон пересек границу из Черниговской области Украины в направлении города Хойники. 

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Дословно: "Далее "Шахеды" заходили в Беларусь в 00:40, 04:06 и 08:35. Известно, что дрон, который залетел в Беларусь в районе Лоева в 04:06, покрутился в воздушном пространстве Беларуси около 40 минут и вернулся обратно в Украину, также подтверждено возвращение в Украину и последнего "Шахеда", который залетел около 08:35". 

Предыстория: 

  • 3 октября, "Беларускі Гаюн" сообщали, что три "Шахеда" залетели на территорию Беларуси, где в тот момент пролетал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на вертолете.

беспилотникиБеларусьвойна
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