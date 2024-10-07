Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во вторник дожди стихнут в большинстве регионов и потеплеет

Станислав ПогориловПонедельник, 7 октября 2024, 13:38
Во вторник дожди стихнут в большинстве регионов и потеплеет
Фото: Getty Images

По прогнозам синоптиков, дожди ожидаются в ночь на вторник, 8 октября в большинстве районов Левобережья, днем Сумской и Харьковской областей, на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Сообщается, что ветер западный (в западных областях южный), 7-12 м/с, на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Реклама:

Температура ночью в западных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-11°, на побережьях морей до 13°; днем 16-21, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах 12-17°.

В Киеве 8 октября без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 8 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +25,9° в 1935 г., самая низкая ночью -3,6° в 1926 г.

РЕКЛАМА:

В среду, 9 октября, в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе местами небольшой дождь.

Ветер южный, юго-восточный, в восточных областях западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в южной и западных областях 7-12°, на побережьях морей до 16°; днем 17-22°, на юге страны до 24°, в северо-восточной части 14-19°.

В Киеве 9 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°; днем около 20°.

погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
погода
Дождь побил рекорд в Киеве
Во всех регионах Украины в понедельник пройдут дожди
В четырех районах Киева затопление из-за дождя
Последние новости
03:10
DeepState: Враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на Донетчине
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
Все новости...
Реклама:
Реклама: