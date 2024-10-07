Во вторник дожди стихнут в большинстве регионов и потеплеет

По прогнозам синоптиков, дожди ожидаются в ночь на вторник, 8 октября в большинстве районов Левобережья, днем Сумской и Харьковской областей, на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Сообщается, что ветер западный (в западных областях южный), 7-12 м/с, на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью в западных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-11°, на побережьях морей до 13°; днем 16-21, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах 12-17°.

В Киеве 8 октября без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 8 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +25,9° в 1935 г., самая низкая ночью -3,6° в 1926 г.

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В среду, 9 октября, в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе местами небольшой дождь.

Ветер южный, юго-восточный, в восточных областях западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в южной и западных областях 7-12°, на побережьях морей до 16°; днем 17-22°, на юге страны до 24°, в северо-восточной части 14-19°.

В Киеве 9 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°; днем около 20°.