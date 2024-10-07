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В России посадили 72-летнего американца, который воевал за Украину – росСМИ

"Украинская правда"Понедельник, 7 октября 2024, 14:17
В России посадили 72-летнего американца, который воевал за Украину – росСМИ
Стивен Хаббард. Фото: Скриншот

Московский суд приговорил 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии. Обвинение обвиняет мужчину, что он участвовал в войне на стороне Украины.

Источник: российское издание "Медиазона"

Детали: Издание сообщает, что суд также постановил конфисковать деньги американца – 142 300 гривен (около 3,4 тысяч долларов США).

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Обвинение заявило, что Хаббард якобы согласился воевать за Украину за 1000 долларов в месяц и получил подготовку, оружие и боеприпасы. Утверждается, что Хаббард якобы признал вину.

Адвокат Стефана Хаббарда уже заявил, что будет обжаловать приговор. 

Представители посольства США в Москве сообщили, что ожидают ответа на запрос о консульском доступе к осужденному.

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Предыстория:

  • Российское пропагандистское издание "РИА Новости" писало, что Хаббард проживал в Украине с 2014 года, а в феврале 2022 года вступил в территориальную оборону города Изюм. Через два месяца он попал в российский плен.
  • В мае 2024 года в соцсети Facebook в профиле пользователя под именем Триша Хаббард Фокс появилось сообщение от 27 мая, в котором она сообщила, что ее брат, Стефан Джеймс Хаббард, был "похищен в Украине почти три года назад" и что есть два видео, на которых его, связанного, избивают "российские чеченские солдаты-повстанцы".

политзаключенныеРосcия
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