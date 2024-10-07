В ночь на 6 октября российский удар повредил в Одессе гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невис

В ночь на 6 октября россияне нанесли удар по портовой инфраструктуре, в результате чего повреждения получило гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис, которое было загружено зерном кукурузы для экспорта.

Источник: сообщение Министерства развития общин и территорий Украины

Дословно: "Так, в ночь на 6 октября Россия повредила гражданское судно „PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис, которое было загружено зерном кукурузы для экспорта. Это произошло возле одного из причалов в морском порту Южный".

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Фото Министерства развития общин и территорий Украины

Детали: Груз был гражданский. Всего на судно было загружено около 6 тысяч тонн украинской кукурузы. В общем, это 20-е гражданское судно, получившее повреждения в результате российских атак.

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