ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей более 20 населенных пунктов на юге Ливана

Армия обороны Израиля призвала ливанское гражданское население более чем двух десятков деревень и городов на юге Ливана немедленно эвакуироваться и направляться на север от реки Авали.

Источник: The Times of Israel

Детали: В ЦАХАЛ заявили, что сообщат, когда будет безопасно возвращаться.

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За последние дни военные призвали к эвакуации десятки населенных пунктов на юге Ливана, в том числе к северу от реки Литани.

Эвакуация происходит на фоне израильских наземных операций на юге Ливана, которые военные описывают как "ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды" с целью уничтожения инфраструктуры Хезболлы в приграничной зоне.

Официальные лица заявили, что военные намерены завершить операции как можно скорее.

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Что предшествовало: Перед этим в ЦАХАЛ заявляли, что нанесли удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте. В ЦАХАЛ добавляют, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана и в районе Бекаа, в том числе по складам оружия, объектам террористической инфраструктуры, командному центру и пусковой установке.