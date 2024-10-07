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Около 70% европейцев считают, что их страна выигрывает от членства в ЕС

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 7 октября 2024, 15:16
Около 70% европейцев считают, что их страна выигрывает от членства в ЕС
ФОТО: GETTY

Около 70% граждан стран-членов ЕС считают, что их страны выигрывают от членства в Евросоюзе.

Источник: "Европейская правда", результаты опроса Eurobarometer, проведенного после июньских выборов в Европарламент

Детали: Семеро из десяти респондентов (67%) заявили, что для них важно членство их страны в ЕС. Эта цифра в последние годы почти не меняется.

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Причинами называют большее сотрудничество между странами (36%), защиту мира и укрепление безопасности (32%), положительные факторы для экономического роста (28%), больше возможностей для работы (24%).

Больше всего довольных членством их страны в ЕС – в Португалии, Нидерландах, Люксембурге, Дании, Ирландии, Польше и странах Балтии, Хорватии, а также Венгрии – несмотря на постоянные нарекания на ЕС премьера страны Виктора Орбана.

Больше всего "евроскептиков" – во Франции, Австрии и Болгарии.

65% опрошенных положительно настроены по поводу будущего Евросоюза, что на 4 процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе в начале года.

Показатель позитивного восприятия Европарламента оказался самым высоким за время опроса – 42%.

Напомним, один из последних опросов во Франции показал рекордно низкую поддержку президента Эмманюэля Макрона, а в Германии значительно больше граждан доверяют кандидату в канцлеры от крупнейшей оппозиционной силы Фридриху Мерцу, чем действующему канцлеру Олафу Шольцу.

ЕСопрос
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