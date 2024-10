Около 70% европейцев считают, что их страна выигрывает от членства в ЕС

Около 70% граждан стран-членов ЕС считают, что их страны выигрывают от членства в Евросоюзе.

Источник: "Европейская правда", результаты опроса Eurobarometer, проведенного после июньских выборов в Европарламент

Детали: Семеро из десяти респондентов (67%) заявили, что для них важно членство их страны в ЕС. Эта цифра в последние годы почти не меняется.

Причинами называют большее сотрудничество между странами (36%), защиту мира и укрепление безопасности (32%), положительные факторы для экономического роста (28%), больше возможностей для работы (24%).

Больше всего довольных членством их страны в ЕС – в Португалии, Нидерландах, Люксембурге, Дании, Ирландии, Польше и странах Балтии, Хорватии, а также Венгрии – несмотря на постоянные нарекания на ЕС премьера страны Виктора Орбана.

