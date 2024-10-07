Словакия передаст 500 тысяч евро на энергетические нужды Украины

7 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел двусторонние переговоры со своим словацким коллегой Юраем Бланаром, в результате которых было объявлено, что Словакия предоставит Украине 500 тысяч евро для решения энергетических вопросов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой МИД Украины

Детали: Как передало ведомство, во время встречи стороны обсудили ключевые вопросы украинско-словацкой повестки дня, в частности дальнейшей поддержки Украины в условиях российской вооруженной агрессии, участия Словакии в реализации "формулы мира" и подготовки ко второму Глобальному саммиту мира.

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Министр выразил благодарность словацкой стороне за решение выделить на энергетические нужды и восстановление энергетической инфраструктуры Украины 500 тысяч евро в рамках Плана двустороннего сотрудничества в сфере развития Словакии.

Отмечается, что на эти средства планируется закупка энергетического оборудования от одной из словацких компаний с последующей его передачей Украине.

Напомним:

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Недавно сообщалось, что Словакия и Венгрия, хотя и воспринимаются как наиболее "проблемные" западные соседи Украины, ни разу не отказывали Киеву в аварийном импорте электроэнергии.

В конце сентября министры иностранных дел стран "Группы семи" подтвердили непоколебимую поддержку Украины перед лицом атак РФ на энергетическую инфраструктуру и призвали мировое сообществоувеличить помощь стране.

Также недавно посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что в Евросоюзе считают, что Украину с избитой обстрелами энергосистемой ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.