Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Словакия передаст 500 тысяч евро на энергетические нужды Украины

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 7 октября 2024, 15:30
Словакия передаст 500 тысяч евро на энергетические нужды Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

7 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел двусторонние переговоры со своим словацким коллегой Юраем Бланаром, в результате которых было объявлено, что Словакия предоставит Украине 500 тысяч евро для решения энергетических вопросов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой МИД Украины

Детали: Как передало ведомство, во время встречи стороны обсудили ключевые вопросы украинско-словацкой повестки дня, в частности дальнейшей поддержки Украины в условиях российской вооруженной агрессии, участия Словакии в реализации "формулы мира" и подготовки ко второму Глобальному саммиту мира.

Реклама:

Министр выразил благодарность словацкой стороне за решение выделить на энергетические нужды и восстановление энергетической инфраструктуры Украины 500 тысяч евро в рамках Плана двустороннего сотрудничества в сфере развития Словакии.

Отмечается, что на эти средства планируется закупка энергетического оборудования от одной из словацких компаний с последующей его передачей Украине.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • Недавно сообщалось, что Словакия и Венгрия, хотя и воспринимаются как наиболее "проблемные" западные соседи Украины, ни разу не отказывали Киеву в аварийном импорте электроэнергии.
  • В конце сентября министры иностранных дел стран "Группы семи" подтвердили непоколебимую поддержку Украины перед лицом атак РФ на энергетическую инфраструктуру и призвали мировое сообществоувеличить помощь стране.
  • Также недавно посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что в Евросоюзе считают, что Украину с избитой обстрелами энергосистемой ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.

Словакияэнергетикапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Словакия
Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута - Фицо
Фицо заявил Шмыгалю о «холодном отношении» относительно вступления Украины в НАТО, но не в ЕС
Фицо заявил, что никогда не согласится вступление Украины в НАТО
Последние новости
03:10
DeepState: Враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на Донетчине
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
Все новости...
Реклама:
Реклама: