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Бойцы ГУР повредили российский тральщик "Александр Обухов"

Анастасия ПроцПонедельник, 7 октября 2024, 16:09
Бойцы ГУР повредили российский тральщик Александр Обухов
скриншот из видео ГУР

Во время операции бойцы Главного управления разведки Украины обезвредили тральщик "Александр Обухов" балтийского флота Вооруженных сил РФ, теперь он нуждается в капитальном ремонте.

Источник: ГУР

Дословно: "В результате успешной операции ГУР МО Украины выведен из строя тральщик балтийского флота Вооруженных сил РФ „Александр Обухов""

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Детали: Сообщается, что российский тральщик, который базировался в городе Балтийск и готовился к боевому дежурству, получил тяжелые повреждения - через отверстие в газоходе в двигатель попала вода.

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Как пишут в ГУР, теперь корабль требует капитального ремонта, однако это может стать серьезной проблемой для российского флота, поскольку двигатель М-503 является достаточно дефицитным. Кроме того, ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий.

В то же время в разведке отметили, что корабль "Обухов" недавно, в июле 2024 года, уже проходил ремонт в Санкт-Петербурге.

Также, по данным ГУР, это уже второй корабль Балтийского флота России, который получил повреждения за последние полгода.

ГУРфлотРосcия
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