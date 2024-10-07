Бойцы ГУР повредили российский тральщик "Александр Обухов"

Во время операции бойцы Главного управления разведки Украины обезвредили тральщик "Александр Обухов" балтийского флота Вооруженных сил РФ, теперь он нуждается в капитальном ремонте.

Источник: ГУР

Дословно: "В результате успешной операции ГУР МО Украины выведен из строя тральщик балтийского флота Вооруженных сил РФ „Александр Обухов""

Реклама:

У ході операції бійці Головного управління розвідки України вивели з ладу тральщик Балтійського флоту ЗС РФ "Олександр Обухов"



Відео: ГУР pic.twitter.com/XPADEnq0Jd — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 7, 2024

Детали: Сообщается, что российский тральщик, который базировался в городе Балтийск и готовился к боевому дежурству, получил тяжелые повреждения - через отверстие в газоходе в двигатель попала вода.

РЕКЛАМА:

Как пишут в ГУР, теперь корабль требует капитального ремонта, однако это может стать серьезной проблемой для российского флота, поскольку двигатель М-503 является достаточно дефицитным. Кроме того, ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий.

В то же время в разведке отметили, что корабль "Обухов" недавно, в июле 2024 года, уже проходил ремонт в Санкт-Петербурге.

Также, по данным ГУР, это уже второй корабль Балтийского флота России, который получил повреждения за последние полгода.