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Армия РФ ударила по учебному заведению в Купянске: пострадали два человека

Анастасия ПроцПонедельник, 7 октября 2024, 17:29
Армия РФ ударила по учебному заведению в Купянске: пострадали два человека
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

7 октября российские войска атаковали учебное заведение в городе Купянск Харьковской области, в результате чего пострадали 35-летний мужчина и 57-летняя женщина.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: По данным ОВА, около 16:00 оккупанты нанесли удар по городу Купянск. Попали на территорию учебного заведения, в результате чего пострадали 35-летний мужчина и 57-летняя женщина. Пострадавшие получили взрывные ранения, их госпитализировали в местное медицинское учреждение.

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией последствий обстрела.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Кроме того, враг ударил по селу Куриловка в Купянском районе, где в результате атаки возник пожар сухой травы. Местные службы оперативно работают над ликвидацией возгорания.

Харьковская областьобстрел
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