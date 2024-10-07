Армия РФ ударила по учебному заведению в Купянске: пострадали два человека

7 октября российские войска атаковали учебное заведение в городе Купянск Харьковской области, в результате чего пострадали 35-летний мужчина и 57-летняя женщина.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: По данным ОВА, около 16:00 оккупанты нанесли удар по городу Купянск. Попали на территорию учебного заведения, в результате чего пострадали 35-летний мужчина и 57-летняя женщина. Пострадавшие получили взрывные ранения, их госпитализировали в местное медицинское учреждение.

Реклама:

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией последствий обстрела.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Кроме того, враг ударил по селу Куриловка в Купянском районе, где в результате атаки возник пожар сухой травы. Местные службы оперативно работают над ликвидацией возгорания.