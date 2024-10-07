В Генштабе рассказали, как можно выбрать подразделение для службы без похода в ТЦК

С 1 октября граждане, которые добровольно изъявили желание проходить службу, могут самостоятельно выбрать воинскую часть или подразделение и получить направление от командира на прохождение военно-врачебной комиссии, минуя ТЦК и СП.

Источник: "Укринформ", который цитирует из брифинга начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковника Романа Горбача

Детали: Горбач рассказал, что после успешного собеседования с командиром воинской части тот самостоятельно выдает направление на ВВК, которую можно пройти на выбор по месту жительства, по месту постановки на воинский учет или по месту дислокации самой воинской части.

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После прохождения комиссии начальник ВВК предоставляет результаты через ТЦК к руководству воинской части. "Еще раз повторяю, что гражданин в ТЦК не заходит, только на военно-врачебную комиссию", - пояснил Горбач.

После прохождения ВВК командир воинской части издает приказ, и военнослужащий зачисляется в списки воинской части, где в дальнейшем проходит военную службу.

Дословно: "Горбач также отметил, что после зачисления граждан на службу, происходит их разделение на 2 категории: те, кто имеет опыт прохождения военной службы после 2014 года, и те, которые проходили эту службу до 2014 года или не проходили вообще. Граждане, имеющие опыт службы, зачисляются командиром воинской части непосредственно на должность в основные подразделения бригады или полка. Если же гражданин имеет опыт до 2014-го года или не проходил службу, он зачисляется на должность в запасное подразделение - так называемую запасную роту бригады.

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Военнослужащего, который был зачислен в состав резервной роты, командир воинской части в течение недели обязан направить в командировку в учебную воинскую часть, где тот пройдет общую военную базовую подготовку, а, возможно, и профессиональную подготовку.

После завершения учений и возвращения в воинскую часть, командир бригады назначает гражданина в состав основных подразделений, где он будет непосредственно выполнять свои обязанности по должности".

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